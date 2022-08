Ahmedabad : 60 वर्ष से अधिक आयु में भी किया जा सकेगा गर्भाशय का दान

मेनोपॉज के बाद भी महिलाएं बन सकेंगी दानदाता

अहमदाबाद Updated: August 21, 2022 09:03:11 pm

अहमदाबाद. uterus गर्भाशय के ट्रान्सप्लान्ट के लिए यदि दानदाता महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक भी हो तो भी Donation दान किया जा सकेगा। इस दान में आयु और मेनोपॉज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

शहर के Institute of Kidney Diseases and Research Center (IKDRC) at Civil Medicity Campus सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिस एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) के निदेशक डॉ. विनीत मिश्रा ने यह जानकारी दी।

आइकेडीआरसी को गर्भाशय ट्रान्सप्लान्ट करने की मंजूरी मिलने के बाद अगले कुछ दिनों में ही गर्भाशय के ट्रान्सप्लान्ट हो सकेंगे। मेनोपॉज बंद होने और 60 वर्ष से अधिक आयु में भी गर्भाशय का दान किया जा सकेगा।

डॉ. विनीत मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात में अंगदान को लेकर लगातार जागरुकता बढ़ी है। अहमदाबाद स्थित सिविल मेडिसिटी में ब्रेन डेड 82 दाताओं की ओर से 259 अंग दान में मिले हैं। इनके माध्यम से 236 लोगों की जान बचाई जा सकी है। बढ़ते इस ग्राफ की वजह से केडेवर अंगों से होने वाले प्रत्यारोपण दुगने हो गए हैं। दो वर्ष पूर्व होने वाले अंग प्रत्यारोपण में ब्रेनडेड अंगों का योगदान 20 फीसदी था जो अब बढकऱ 40 फीसदी हो गया है।



जीवित व्यक्तियों से अंग लेने की नहीं होगी जरूरत

डॉ. मिश्रा के अनुसार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्ष 2025 तक जीवित व्यक्ति को अंगदान नहीं करना पड़े। हालांकि देश की बात की जाए तो फिलहाल 85 प्रतिशत प्रत्यारोपण जीवित व्यक्तियों के अंगों की मदद से किए जाते हैं और केवल 15 प्रतिशत ब्रेन-डेड दाताओं से अंग मिलते हैं। देश में जीवित दाताओं में 80 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है।

