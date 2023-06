Ahmedabad: उत्कृष्ट कार्य करने पर 108 एबुलेंस सेवा के कर्मचारी सम्मानित

अहमदाबादPublished: Jun 25, 2023 09:53:15 pm Submitted by: Omprakash Sharma

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जोशी

अहमदाबाद. 108 एंबुलेंस-इएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस (108 Ambulance-EMRI Green Health Service ) के कई कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सिविल अस्पताल civil hospital in Ahmedabad ) के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी (Medical Superintendent Dr. Rakesh Joshi) ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में लगभग 25 कर्मचारियों के अलावा अस्पताल के अन्य चिकित्सक, स्टाफ व कर्मचारी मौजूद रहे।

सम्मानित किए गए इन कर्मचारियों ने इमरजेंसी वाले मरीज की केयर, एम्बुलेंस की अच्छी माइलेज एवं रख रखाव, ईमानदारी, मरीज के रहे कीमती सामान को वापस पहुंचाना, अच्छे चालक और श्रेष्ठ उपचार पद्धति जैसे पहुलओं पर अच्छा कार्य किया। इनमें खिलखिलाहट, धनवंतरी आरोग्य रथ, मोबाइल हेल्थ यूनिट के विविध ( Khilhilahat, Dhanvantari Arogya Rath, Various of Mobile Health Unit) वर्गों के कर्मचारी भी शामिल हैं। सम्मान कार्यक्रम में लगभग 25 कर्मचारियों के अलावा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी, अन्य चिकित्सक, स्टाफ व कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 108 इएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस (108 एंबुलेंस) के देवेंद्र श्रीवास्तव, मिलन जोशी तथा मोहम्मद जुनेद अंसारी भी मौजूद रहे।