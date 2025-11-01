Ahmedabad: पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति पर चाकू से किया हमला

Ahmedabad. शहर के जगतपुर गाम के पास पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के सामने ही उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया। एक बाद एक वार करने के चलते जख्मी युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में चांदखेड़ा पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है।
चांदखेड़ा पुलिस के अनुसार यह घटना 31 अक्टूबर को शाम पांच बजे जगतपुर ब्रिज के नीचे सनराइजिंग होम्स के गेट के पास हुई। वैष्णोदेवी सर्कल के पास रहने वाली जानवी पटेल (25) ने इस मामले में हिम्मतनगर निवासी सुभाष पटेल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।एफआईआर के तहत जानवी पटेल वैष्णोदेवी सर्कल के पास स्थित उनके घर पर थीं। 31 अक्टूबर को शाम चार बजे जानवी के पति शरद पर बिल्डर कश्यप का फोन आया।
वे जगतपुर गाम के पास एक फ्लैट खरीद रहे हैं। इस सिलसिले में कश्यप ने कहा कि वह और सुभाष जगतपुर ब्रिज के पास स्थित सनराइजिंग होम्स नाम की स्कीम पर हैं, आप आ जाओ। जिससे जानवी और उनके पति शरद कार से बातचीत के लिए स्कीम पर पहुंचे थे। वहां पहुंच कर शरद ने स्कीम के गेट के पास ही एक पान पार्लर पर सिगरेट लेने जाने के लिए कार रोकी। इसी दौरान जानवी का पूर्व प्रेमी (बॉयफ्रेंड) हिम्मतनगर निवासी सुभाष पटेल अचानक उनकी कार में ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर आ बैठा।
सुभाष ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शरद पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। उसने हाथ, गर्दन, चेहरे पर वार कर दिए। जानवी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी चाकू मार दिया। इस दौरान चिल्लाने पर आसपास लोग इकट्ठा हो गए, जिससे सुभाष वहां से फरार हो गया। उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने शरद के उपचार के लिए 70 टांके लेने पड़े।
