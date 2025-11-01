Ahmedabad: पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति पर चाकू से किया हमला

वे जगतपुर गाम के पास एक फ्लैट खरीद रहे हैं। इस सिलसिले में कश्यप ने कहा कि वह और सुभाष जगतपुर ब्रिज के पास स्थित सनराइजिंग होम्स नाम की स्कीम पर हैं, आप आ जाओ। जिससे जानवी और उनके पति शरद कार से बातचीत के लिए स्कीम पर पहुंचे थे। वहां पहुंच कर शरद ने स्कीम के गेट के पास ही एक पान पार्लर पर सिगरेट लेने जाने के लिए कार रोकी। इसी दौरान जानवी का पूर्व प्रेमी (बॉयफ्रेंड) हिम्मतनगर निवासी सुभाष पटेल अचानक उनकी कार में ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर आ बैठा।