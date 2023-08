Ahmedabad: कंपनी सचिव: प्रोफेशनल प्रोग्राम में अहमदाबाद की जैनी ने देश में पाई दूसरी रैंक

अहमदाबादPublished: Aug 25, 2023 10:13:17 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Ahmedabad Girl Jenny Gets second all india rank in CS Professional -एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में शहर के तीन विद्यार्थियों ने बनाई टॉप 10 में जगह

Ahmedabad: कंपनी सचिव: प्रोफेशनल प्रोग्राम में अहमदाबाद की जैनी ने देश में पाई दूसरी रैंक