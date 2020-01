Ahmedabad News न्याय में अनुचित देरी से कमजोर होती है पूरी न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता : जस्टिस एम.आर. शाह

Ahmedabad, GNLU, Gujarat, Justice M R Shah, Supreme court, Lecture, Unwarranted delays, dispensation of justice, credibility of the entire justice delivery system जीएनएलयू में दिया व्याख्यान