Ahmedabad: 15 हजार विद्यार्थियों की 80 फीसदी से कम उपस्थिति, आरटीई की आर्थिक मदद नहीं

अहमदाबादPublished: Oct 21, 2023 10:11:59 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Ahmedabad: Less than 80 percent attendance of 15 thousand students, no financial help from RTE -शहर में आरटीई के तहत पहली से 8वीं तक में अध्ययनरत हैं 71 हजार बच्चों के खाते में जमा हुए पैसे

Ahmedabad: 15 हजार विद्यार्थियों की 80 फीसदी से कम उपस्थिति, आरटीई की आर्थिक मदद नहीं