Ahmedabad : उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग स्टाफ का सम्मान

अहमदाबाद. Ahmedabad City शहर के मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल mental hospital में शुक्रवार को विश्व नर्सिंग दिवस world nursing day पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग स्टाफ nursing staff का सम्मान किया जाएगा। अस्पताल के सामाजिक विभागाध्यक्ष अर्पण नायक Arpan Nayak, head of the social department of the hospital ने बताया कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के 72 सदस्य हैं, इनमें से 6 से 7 उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने मरीजों के लिए महत्वपूर्ण सेवा की हो। hospital अस्पताल की सहायक नर्सिंग अधीक्षक hospital assistant nursing superintendent विभा सलालिया ने बताया कि शुक्रवार को नर्सिंग दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम में अहमदाबाद की रीजनल डिप्टी डायरेक्टर Regional Deputy Director, Ahmedabad बीना वडालिया और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ.अजय चौहान उपस्थित रहेंगे।