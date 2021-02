अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम की सुविधाओं पर खिलाड़ी हुए आफरीन

अहमदाबाद. विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में 24 फरवरी से भारत-इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। उसके लिए भारत और इंग्लैंड टीम टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं।

मोटेरा स्टेडियम नया बनने के बाद पहली बार यहां अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाना है, जिससे इस स्टेडियम में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में भारतीय खिलाडिय़ों को जानकारी दी गई। भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी स्टेडियम में उपलब्ध सुविधाओं पर आफरीन हो गए। कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी स्टेडियम के साथ की सेल्फी भी साझा की, जिसमें हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत व अन्य खिलाड़ी शामिल हैं।





First pink-ball Test at Motera 👌 State-of-the-art facilities 👏 As the world's largest cricket stadium gears up to host the @Paytm #INDvENG pink-ball Test, excitement levels are high in the #TeamIndia camp 😎🙌 - by @RajalArora Watch the full video 🎥👇 https://t.co/Oii72qDeJK pic.twitter.com/NqhEa7k7mm

बीसीसीआई की ओर से खिलाडिय़ों अनुभव का वीडियो भी जारी किया है।

जिसमें गुजरात से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पंड्या ने कहा कि 'विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में प्रशंसक का हम इंतजार नहीं कर सकते।' स्टेडियम में उपलब्ध कराई सुविधाओं को देखने और जानने के लिए हमें करीब एक घंटा लगा। हार्दिक पंड्या ने कहा कि हमें गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे यहां है। पंड्या, चेतेश्वर पुजारा ने स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम से सटा हुआ ही बड़ा जिम होने पर काफी खुशी व्यक्त की। पंड्या ने कहा कि पहली बार उन्होंने देखा है कि ड्रेसिंग रूम जिम से कनेक्ट है।

चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि सबसे बड़े स्टेडियम में आकर बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा है। हम सभी पिंक बॉल से मोटेरा में पहला मैच खेलने का इंतजार कर रहे हंै। यहां का ड्रेसिंग रूम भी काफी बड़ा है। जिम भी जुड़ा है। सुविधाएं भी अच्छी हैं।

मयंक अग्रवाल ने भी इतने बड़े स्टेडियम की तारीफ की। शुभमन गिल ने भी भारत में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम के होने पर बेहतर अनुभव की बात कही। कुलदीप यादव ने ट्विट कर कहा कि मोटेरा का क्या ब्रिलियंट स्टेडियम है। इस इमारत व सुविधाओं को बनाने व सुनिश्चित करने वाले हर व्यक्ति ने बेहतरीन कार्य किया है। यहां खेलने का अनुभव बेहतर होगा।

स्टेडियम में एक लाख 10 हजार दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हंै। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष व मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस स्टेडियम के मौजूदा स्वरूप का स्वप्न देखा था और साकार किया। जिसमें जीसीए के पूर्व अध्यक्ष व मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह का भी अहम योगदान रहा।

What a brilliant stadium @GCAMotera Great work done by everyone associated with building this facility. It will be an amazing experience to play here. 🏟️👌🏻 @JayShah @mpparimal @GCAMotera pic.twitter.com/RAk2D75KrR