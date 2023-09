Ahmedabad: ओढव में निर्माणाधीन साइट के बेसमेंट में मिट्टी धंसी, दबने से 3 श्रमिकों की मौत

अहमदाबादPublished: Sep 09, 2023 10:49:19 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Ahmedabad: Mud caved in the construction site in Odhav, 3 workers died -सभी श्रमिक राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूल निवासी, शनिवार दोपहर को हुई घटना

