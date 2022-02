अहमदाबाद मनपा के ड्राफ्ट बजट में किसी तरह की कर वृद्धि नहीं, 8111 करोड़ का बजट

मनपा संचालित अस्पताल, खारीकट केनाल व तालाबों का होगा विकास

अहमदाबाद मनपा आयुक्त ने 8111 करोड़ का ड्राफ्ट बजट किया पेश

No tax increase in draft budget of

अहमदाबाद Published: February 02, 2022 10:02:25 pm

अहमदाबाद. मनपा आयुक्त लोचन सेहरा की ओर से बुधवार को 8111 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बजट पेश किया। बिना किसी कर वृद्धि के साथ पेश किए गए इस बजट में स्वास्थ्य, सफाई और मार्गों के साथ-साथ खारीकट केनाल व तालाबों के विकास की भी बात की गई है। गत वर्ष 7475 करोड़ की तुलना में यह बजट 636 करोड़ अधिक है। इसमें 4240 करोड़ रुपए रेवन्यु खर्च और 3871 करोड़ रुपए केपीटल खर्च के तौर पर बताए गए हैं।

महानगरपालिका का वर्ष 2022-23 का ड्राफ्ट बजट मनपा आयुक्त लोचन शेहरा की ओर से ऑनलाइन पेश किया। बजट में सामान्य कर, वॉटर एवं कॉन्जर्वन्सी कर के अलावा वाहन कर में भी किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जोर दिया गया है। इस बजट में मनपा संचालित वीएस अस्पताल के नवीनीकरण के लिए 160 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। जबकि शारदाबेन अस्पताल के नवीनीकरण के लिए 180 करोड़ और एल.जी. अस्पताल के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। शहर के अर्बन हेल्थ सेंटर व कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों के लिए भी 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

प्रति जोन में एक अनुपम मॉडल स्कूल और पांच-पांच स्मार्ट आंगनवाडी

बजट में उल्लेख किया गया है कि शहर के सात जोन में एक-एक अनुपम मॉडल स्कूल की तर्ज पर स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में विविधआधुनिक साधन, विज्ञान गणित जैसे विषयों के लिए वर्किंग मॉडल, 3 डी इनोवेशन वॉल जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा प्रतिजोन में पांच-पांच स्मार्ट आंगनवाडी केन्द्र तैयार होंगे। शहर में कुल 35 आंगनवाडी केन्द्र बनाए जाने का प्रस्ताव है।

अगले वर्ष शहर में 13 ब्रिजों का निर्माण कार्य होगा शुरू

ड्राफ्ट बजट के अनुसार हाल में शहर में 22 रेलवे ओवरब्रिज हैं। इसकेअलावा 18 अन्डरपास, 19 फ्लाइओवर, साबरमती नदी पर 10 ब्रिज, खारी नदी पर एक ब्रिज, चंद्रभागा पर दो ब्रिज समेत कुल 79 ब्रिज हैं। इसके अलावा शहर के विविध भागों में 10 ब्रिज निर्माणाधीन हैं और अगले वर्ष 13 ब्रिजों का निर्माण होगा। इस तरह से शहर में कुल 102 ब्रिज होंगे। नए बनने वाले ब्रिजों में दो फ्लायओवर ब्रिज, तीन रेलवे क्रॉसिंग और आठ रेलवे अंडरपास ब्रिज होंगे।

बजट के अंश

मनपा आयुक्त की ओर से पेश किए गए बजट में वीएस अस्पताल के के नवीनीकरण के लिए 160 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसकेअलावा शारदाबेन अस्पताल के लिए 180 करोड़, एल.जी. अस्पताल के लिए 225 करोड़, नए अर्बन हेल्थ सेंटरों के लिए व कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों के लिए 16.25 करोड़, परकोलेटिंग वेल स्कीम पीपीई स्तर पर 20 करोड़, खारीकट केनल के विकास के लिए 900 करोड़, हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत नए 21162 आवासों के लिए 355.70 करोड़, मनपा में नए शामिल किए गए क्षेत्रों में ढंचागत सुविधाओं के लिए 150 करोड़, नारणपुरा में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के स्पॉट्र्स क्लब के लिए 590.56 करोड़ और जोनल केपीटल कार्यों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शहर में 15 नए वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों का प्रस्ताव

ड्राफ्ट बजट में शहर के विविध भागों में 15 नए वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों का उल्लेख किया गया है। इसकेअलावा तीन ओवर हेड टंकी, छह भूगर्भ टंकी भी बनाई जाएंगी। साथ ही 275 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा।

