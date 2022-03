Ahmedabad : एएमटीएस बसों का टिकट अब मोबाइल पर

पहली बार टिकट लेने वालों को मिलेगा निशुल्क

अहमदाबाद Updated: March 29, 2022 09:48:55 pm

Ahmedabad : Now AMTS bus ticket on mobile अहमदाबाद. महानगरपालिकासंचालित (AMC) एएमटीएस AMTS बसों में अब मोबाइल के जरिए भी टिकट लिया जा सकेगा। पेटीएम के माध्यम से की गई इस व्यवस्था के तहत पहली बार टिकट निशुल्क मिल सकेगा।

डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत एएमटीएस की सभी बसों में पेटीएम के माध्यम से मोबाइल क्यूआर टिकिटिंग सेवा शुरू की जा रही है। अब पीटीएम के जरिए टिकट लिया जा सकेगा। यह टिकट यात्रियों के मोबाइल पर क्यूआर के रूप में देखा जा सकेगा। महानगरपालिका के अनुसार मोबाइल क्यूआर टिकिटिंग के लिए पेटीएम में सिटी बस के विकल्प को सिलेक्ट कर संबंधित रूट डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद किराए के रूप में यात्री के पेटीएम से टिकट के रुपए चुकाए जा जा सकेंगे। इससे क्यूआर टिकट जनरेट होगा (QR ticket will be generated) जिसकी अवधि तीन घंटे की रहेगी।

निकोल गांव में जर्जरिट गेट को ढहाया (Demolition in Nikol village )

यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमण को भी किया दूर

अहमदाबाद. महानगरपालिका की ओर से की गई कार्रवाई में मंगलवार को निकोल वार्ड स्थित निकोल गांव में जर्जरित गेट को ढहा दिया गया। इसके अलावा पूर्व जोन में यातायात को अवरोध पैदा करने वाले अतिक्रमण को भी दूर किया गया।

मनपा (AMC) की एस्टेट विभाग की टीम ने निकोल गांव तालाब के निकट जर्जरित हो चुके गेट को ढहाया गया। इसके अलावा भाईपुरा वार्ड में एक्सप्रेस हाईवे से अजय टेनामेंट तक रोड के इर्दगिर्द रखे सामान व ठेले-गल्लों जब्त किया गया। इसी तरह की कार्रवाई रामोल हाथीजणवार्ड में भी की गई।

