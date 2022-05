Ahmedabad police: शराब की जांच के बहाने घर में घुसे पुलिसकर्मी, व्यापारी को थाने ले जाकर 4.50 लाख वसूले

अहमदाबाद Published: May 12, 2022 10:37:10 pm

Ahmedabad police शहर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पुलिस कर्मचारियों पर है, उन पुलिस कर्मचारियों में से दो कांस्टेबलों पर एक व्यापारी व उसके भाई को उनके घर में घुसकर उठा ले जाने, फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर 4.50 लाख रुपए जबरन वसूलने का आरोप लगा है। इस मामले में व्यापारी की शिकायत पर मणिनगर थाने में इसी थाने के दो कांस्टेबल पीयुषभाई प्रविणभाई और कुलदीप सिंह राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मणिनगर में घोडासर रोड स्थित कुंभनाथ सोसायटी निवासी एवं नारोल मोनी होटल खांचे के पास शहद का व्यापार करने वाले गौरांग पटेल (28) ने इस बाबत दोनों ही कांस्टेबलों विरुद्ध मणिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह घटना दो मई की रात की है। आरोप है कि दोनों ही कांस्टेबलों ने तुम शराब बेचते हो तुम्हारे घर में शराब है उसकी जांच करनी है ऐसा कहते हुए जांच के नाम पर अवैध रूप से व्यापारी के घर में प्रवेश किया। सर्च वारंट मांगने पर अभद्र भाषा का उपयोग किया। डराया धमकाया। व्यापारी की पत्नी ने वीडियो उतारना शुरू किया तो उसे डीलिट करा दिया। आरोप है कि खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए और फिर जबरन व्यापारी व उसके भाई को उठाकर थाने ले गए। जहां दोनों व्यापारियों को फर्जी केस में फंसाने की बात कहकर मामले को आगे नहीं बढऩे देने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। व्यापारी के पिता के पास से साढ़े चार लाख रुपए पुलिस स्टेशन के बाहर नीम के पेड़ के पास ले लिए। उसके बाद दोनों व्यापारियों को छोड़ा। दोनों कांस्टेबलों पर व्यापारी के घर का डीवीआर भी साथ लेकर आने और उसमें से डाटा डीलिट करने का आरोप है।

Ahmedabad police व्यापारी की ओर से इस मामले में शहर पुलिस आयुक्त व अन्य ऊपरी पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई, जिस पर दोनों ही पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर दोनों के विरुद्ध मणिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

