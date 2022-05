Ahmedabad Police: 2.95 करोड़ की Ketamine हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स जब्त, डाक पार्सल से अमरीका भेजने की कोशिश

Ahmedabad police seized 2.95 crore ketamine from consignment smuggled to US -राजस्थान में पुष्कर के युवक ने नवसारी के मित्र के जरिए अमरीका भेजने का किया प्रयास, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने डाक विभाग की मदद से पार्सल खोला, जांच में मिला ड्रग्स

अहमदाबाद Published: May 14, 2022 09:47:59 pm

अहमदाबाद. भारतीय डाक की विदेश पार्सल सेवा का दुरुपयोग करते हुए डाक पार्सल में कॉस्मेटिक वस्तुएं, मिर्च मसाले और कपड़े की आड़ में ketamine hydrochloride ड्रग्स अमरीका भेजने की कोशिश का शहर क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इस पार्सल के अमरीका पहुंचने से पहले ही इसे अहमदाबाद में जांचकर डाक विभाग के अधिकारियों की मदद से इसे खोलकर देखने पर पार्सल से 590 ग्राम केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स बरामद हुई। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.95 करोड़ है। Ahmedabad Police क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर निवासी सोनू गोयल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच में सामने आया कि गुजरात के नवसारी जिले के विजलपुर इलाके में रहने वाले सुरेश यादव को पुष्कर निवासी उसके मित्र सोनू गोयल ने गत चार मई को एक पार्सल भेजा। पार्सल में कपड़े, मसाले, चूर्ण, कॉस्मेटिक वस्तुएं होने की बात कही गई थी। यह पार्सल मुंबई होते हुए अमरीका भेजने को कहा गया था। सुरेश ने यह पार्सल अमरीका भेजने के लिए नवसारी डाकघर से पोस्ट कर दिया। बाद में सुरेश को पता चला कि उसने जो पार्सल अमरीका के लिए भेजा है उसमें कुछ शंकास्पद मादक पदार्थ भी है। इस पर सुरेश ने खुद ही इस बात की जानकारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को दी। इस पर क्राइम ब्रांच ने डाक विभाग के अधिकारियों का संपर्क कर इस पार्सल को ट्रेक कराया और रुकवाया।

Ahmedabad police ने पार्सल के अहमदाबाद शाहीबाग स्थित कस्टम फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होने की सूचना मिलने पर डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के जरिए गवाहों की उपस्थिति में उसे खोला। पार्सल में कपड़े, मसाले के साथ चूर्ण के दो प्लास्टिक के डिब्बों में शंकास्पद मादक पदार्थ मिला। नमूने लेकर एफएसएल गांधीनगर में जांच कराने पर यह शंकास्पद मादक पदार्थ केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स होने का पता चला। इस मामले में पुष्कर निवासी सोनू योगल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी की तलाश जारी है।

पार्सल के जरिए डाक से अमरीका भेजे जाने की कोशिश में Ahmedabad police की ओर से की जब्त की गई केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स को पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। इसका उपयोग युवा पार्टियों में नशा करने के लिए करते हैं। पार्टियों में युवतियों को पेय पदार्थों में मिलाकर इसे पिलाने के बाद नशे की हालत में युवतियों के साथ बलात्कार करने के मामले भी सामने आ चुके हैं। यूं तो सही रूप से इसका मुख्य उपयोग ऑपरेशन में मरीज को बेहोश करने के लिए एवं दर्द से राहत देने के लिए भी होता है। इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग करने पर हृदय की गति बढ़ या घट सकती है वहीं ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। एक वस्तु दो-दो दिखाई देना या धुंधला दिखने की समस्या आ जाती है।





Ahmedabad Police: 2.95 करोड़ की Ketamine हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स जब्त, डाक पार्सल से अमरीका भेजने की कोशिश

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें