आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा

Ahmedabad : शाहीबाग केंद्रीय विद्यालय से डफनाला तक सडक़ होगी चौड़ी

अहमदाबाद. Municipal and traffic police महानगरपालिका तथा यातायात पुलिस ने Kendriya Vidyalaya located in Shahibagh शाहीबाग स्थित केंद्रीय विद्यालय से डफनाला चार रास्ता तक रोड़ को चौड़ा करने का निर्णय किया है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा।

Ahmedabad अहमदाबाद शहर में Hanuman Camp at Airport Road एयरपोर्ट रोड स्थित हनुमान कैंप से डफनाला की ओर सडक़ अपेक्षाकृत संकरी है। जिससे यहां ट्रैफिक जाम होता है। इससे एयरपोर्ट एवं सिविल अस्पताल की ओर से आवागमन करने वाले लोगों के लिए परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखकर शहर यातायात पुलिस और महानगरपालिका ने इस रोड को चौड़ा करने का निर्णय किया है। इसके पहले चरण में शुक्रवार के यहां केंद्रीय विद्यालय से रोड को चौड़ा करने का शिलान्यास किया गया।इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। इस कार्यक्रम में महापौर किरीट परमार, स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेश बारौट, केन्टोनमेंट बोर्ड के अधिकारी समेत अनेक अग्रणी मौजूद रहे।

