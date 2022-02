अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: 38 को फांसी, 11 को जीवन पर्यंत कैद

-2008 में हुए विस्फोट में 56 लोगों की हुई थी मौत, 246 हुए थे जख्मी

-सीरियल ब्लास्ट विशेष अदालत ने किया सजा का ऐलान

अहमदाबाद Updated: February 18, 2022 09:57:50 pm

अहमदाबाद. करीब 14 साल पहले 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 22 जगहों पर हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए 49 दोषियों में से 38 को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। शेष 11 दोषियो को जीवन पर्यंत कैद की सजा सुनाई है।

अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश ए आर पटेल ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की अलग-अलग 8 जेलों (अहमदाबाद, भोपाल, तिहार, मुंबई, बेंगलुरू, केरल, बिहार) से सजा के ऐलान के दौरान हाजिर रखा गया।

सीरियल ब्लास्ट मामले के विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल व सुधीर ब्रह्मभट्ट ने संवाददाताओं को बताया कि 38 दोषियों को आईपीसी की धारा 302 व अन्य, राजद्रोह, यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) की धाराओं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अधिनियम, आम्र्स एक्ट व अन्य के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इन्हीं धाराओं में शेष 11 दोषियों को जीवन पर्यंत कैद की सजा सुनाई गई है।

देश में पहली बार एक साथ 38 को फांसी की सजा

पटेल ने बताया कि देश में किसी मामले में एक साथ 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। सूत्रों के तहत इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 26 को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक एच एम ध्रुव, अमित पटेल, सुधीर ब्रह्मभट्ट और मितेश अमीन ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। इस मामले में कोरोना महामारी के दौर में भी सुनवाई जारी रही।

उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 की शाम को 22 जगहों पर एक के बाद एक बम धमाके हुए थे। इसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 246 लोग जख्मी हो गए थे। देश में पहली बार था जब आतंकियों ने अस्पतालों में भी बम धमाके किए थे। इसके अलावा सूरत में भी दो दर्जन जगहों से जिंदा बम बरामद हुए थे। अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन सभी 35 एफआईआर की एक साथ सुनवाई हुई।

38 लाख कागज इस्तेमाल हों, इतना बड़ा फैसला!

विशेष अदालत ने 7014 पेज का फैसला सुनाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 600 मामलों को ध्यानार्थ लिया है। इस मामले के फैसले को पेनड्राइव व सीडी में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें 547 केसों में सुनाए गए फैसले का भी उल्लेख है, जिससे यदि इसे कागजों में प्रिंट करें तो 38 लाख 36 हजार 658 पृष्ठों में यह फैसला होता है। जिससे इसे सीडी या पेन ड्राइव में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख का मुआवजा

पटेल ने बताया कि प्रत्येक आरोपी को 2.85 लाख रुपए का अर्थदंड और आरोपी मो. उस्मान अगरबत्तीवाला को 2.88 लाख रुपए का अर्थदंड भी किया है। अदालत ने बम धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार तथा सामान्य रूप से जख्मी लोगों को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने बताया कि विशेष अदालत ने अहमदाबाद में हुए बम धमाके के मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। इसे षडयंत्र मानते हुए आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है।

