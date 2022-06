अहमदाबाद में 107 वर्ष की महिला के हार्ट अटैक का सफल उपचार

पूर्व में बेटे का हो चुका है हार्ट अटैक का उपचार

अहमदाबाद Published: June 07, 2022 10:40:42 pm

अहमदाबाद. Ahmedabad : Successful treatment of heart attack of 107 year old woman शहर में मध्यप्रदेश के मंदसौर निवासी 107 वर्षीय महिला के हार्ट अटैक का सफल उपचार किया गया। हृदय में 99 फीसदी ब्लॉकेज होने के बावजूद महिला को बचाया जा सका। विश्व में यह अपने आप में पहला मामला है।

मंदसौर निवासी बादामीबाई व्यास (107) को पिछले दिनों सीने में दर्द की शिकायत होने पर स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने हार्ट अटैक की पुष्टि की थी। दो दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद बुजुर्ग महिला को सडक़ के रास्ते आठ घंटे के सफर से अहमदाबाद के मेरेंगो सिम्स अस्पताल लाया गया। यहां एंजियोग्राफी में पता चला कि दिल की आर्टरीज़ में 99 फीसदी ब्लॉकेज है। अधिक उम्र एवं कमज़ोरी को देखते हुए उनके दिल को फिर से सामान्य स्थिति में लाना चुनौतीपूर्ण था। अस्पताल के चेयरमैन एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ केयुर पारिख तथा कार्डियाक एनेस्थोलोजिस्ट डॉ चिंतन शेठ ने एंजियोप्लास्टी और ड्रग इल्युटिंग स्टेंट की मदद से सफल उपचार किया। डॉ. परिख के उनके अनुसार विश्व में यह पहला मामला है जिसमें 107 वर्ष की महिला का इस तरह से सफल उपचार हुआ है। मरीज के 77 वर्ष के पुत्र का भी उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व हार्ट अटैक का उपचार किया था। अस्पताल के सीईओ डॉ. राजीव सिंघल के अनुसार 107 वषी आयु में महिला के सफल उपचार से सिद्ध होता है कि इलाज की कोई आयु सीमा नहीं होती।

कई सालों तक परिवार के साथ रहें दादी मां भरे पूरे परिवार से संबंध रखने वाली बादामीबाई के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि हाल में उनकी दादी मां का सफल उपचार हुआ है। वे चाहते हैं कि कई सालों तक वे परिवार के बीच रहें। हाल में उनकी स्थिति अच्छी बताई गई ह ै। पढ़ना जारी रखे

