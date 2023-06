Ahmedabad : देश में दो लाख नेत्रों की जरूरत, दान में मिलते हैं 70 हजार

अहमदाबादPublished: Jun 09, 2023 11:22:15 pm Submitted by: Omprakash Sharma

पिछले वर्ष दान में गुजरात को मिले 5441 नेत्र, नेत्र दान और अंधत्व निराकरण में गुजरात की स्थिति बेहतर, नेत्रदान दिवस पर विशेष

Ahmedabad: Two lakh eyes are needed in the country, 70 thousand are available in donation

अहमदाबाद . देश में प्रतिवर्ष दो लाख नेत्रों की जरूरत की तुलना में 70 हजार नेत्र दान में मिलते हैं। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के मामले में वर्ष 2022-23 में देश में गुजरात प्रथम नंबर रहा है पिछले वर्ष राज्य में दान के रूप में 5441 नेत्र मिले।