Ahmedabad: अनाथ बच्चों के भी बनेंगे राशनकार्ड, दो अनाथ युवाओं को चंद मिनटों में मिला

अहमदाबादPublished: Apr 10, 2023 10:39:30 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Ahmedabad: two orphaned youth get ration card in a few minutes -अहमदाबाद शहर अन्न एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी कार्यालय की पहल-एनएफएसए का लाभ देने की भी की सिफारिश, अधूरे कागजात हों तो भी न करें चिंता

Ahmedabad: अनाथ बच्चों के भी बनेंगे राशनकार्ड, दो अनाथ युवाओं को चंद मिनटों में मिला