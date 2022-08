अहमदाबाद के किडनी अस्पताल में अब गर्भाशय का ट्रान्सप्लान्ट

देश में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल को मिली मंजूरी

August 03, 2022

अहमदाबाद. Ahmedabad अहमदाबाद से उन महिलाओं को अच्छी खबर है जो due to uterine problems गर्भाशय संबंधी समस्याओं के कारण मां बनने का सुख नहीं मिल रहा है। दरअसल शहर के Institute of Kidney Diseases and Research Center (IKDRC) of Civil Medicity Campus सिविल मेडिसिटी कैंपस के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिस एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) अर्थात किडनी अस्पताल मेंअब Uterus गर्भाशय का ट्रान्सप्लान्ट हो सकेगा। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ब्रेन डेड महिलाओं के अलावा माता, बड़ी बहन या अन्य नजदीकी रिश्तेदार गर्भाशय के दाता बन सकेंगे।

देश में यह पहली बार है जब किसी सरकारी और अद्र्धसरकारी अस्पताल में गर्भाशय के प्रत्यारोपण की सुविधा होने जा रही है। यह संस्थान किडनी, लिवर और अग्नाशय के प्रत्यारोपण के मामले में देशभर में विख्यात है। अब स्टेट ऑथोराइजेशन कमेटी की ओर से गुजरात सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत आइकेडीआरसी को गर्भाशय प्रत्यारोपण की मंजूरी भी दी गई है। अब तक इस तरह का प्रत्यारोपण पुणे के निजी संस्थानों में ही संभव था। इनमें केवल छह ही प्रत्यारोपण हो पाए हैं।

अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे गुजरात सरकार के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रान्सप्लान्टेशन ऑर्गनाइजेशन (सोटो) की ओर पूरे गुजरात में 22 स्थानों पर प्रत्यारोपण केंद्र काम कर रहे हैं। जो महिलाएं किन्हीं कारणों से मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर पाती हैं उनके लिए गर्भ प्रत्यारोपण वरदान साबित हो सकता है। अगले एक से डेढ़ माह में यहां गर्भाशय का ट्रान्सप्लान्ट संभव होगा।

1 पुणे की टीम के सहयोग से होगी शुरुआत

अब तक पुणे में छह गर्भाशय का ट्रान्सप्लान्ट हुआ है। जहां के एक्सपर्ट डॉ. शैलेष पुताम्बर के सहयोग से आईकेडीआरसी में गर्भाशय ट्रान्सप्लान्ट की शुरुआत की जाएगी। मल्टीपल ऑर्गन ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र होने के कारण यहां सभी साधन मौजूद हैं। अगले एक से डेढ़ माह में गर्भाशय के प्रत्यारोपण कर दिया जाएगा। वरदान साबित होगा केन्द्र

सरकार के इस सेंंटर में बहुत कम दामों पर या फिर मुफ्त में भी गर्भाशय का ट्रान्सप्लान्ट हो सकेगा। जिससे यह सेंंटर उन महिलाओं को वरदान साबित होगा जो गर्भाशय संबधित समस्या के चलते मां नहीं बन पा रहीं हैं। निजी अस्पताल में यदि गर्भाशय का ट्रान्सप्लान्ट होता है तो लगभग खर्च 10 लाख के आसपास हो सकता है। आइकेडीआरसी में अब तक सात हजार के आसपास किडनी ट्रान्सप्लान्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 587 लिवर और दस पेंक्रियाज का सफलतापूर्वक ट्रान्सप्लान्ट किया जा चुका है।

