Ahmedabad video: ट्रैफिक ई-चालान की फर्जी लिंक बनाकर ठगने वाला रांची से गिरफ्तार

अहमदाबादPublished: Sep 08, 2023 10:37:49 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Ahmedabad video: accused of fake links of e-challan arrested from ranchi -साइबर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज, क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा-जनवरी से अगस्त के दौरान कई लोगों से लाखों रुपए ठगे

