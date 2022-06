Ahmedabad: विशाला से उजाला सर्कल तक का मार्ग होगा आठ मार्गीय, एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा

June 28, 2022

Ahmedabad. गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए राज्य में नए 34 हाईवे के निर्माण व उनके विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 3760 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। राज्य के मार्ग एवं मकान मंत्री Purnesh modi ने बताया कि 350 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद में नारोल जंक्शन से उजाला जंक्शन तक के मौजूदा मार्ग 12.8 किलोमीटर के रास्ते का विकास किया जाएगा। जिसके तहत नारोल के विशाला जंक्शन से उजाला जंक्शन तक के छह मार्गीय हाईवे को आठ मार्गीय बनाया जाएगा। मौजूदा साबरमती नदी के पुल को छह मार्गीय बनाया जाएगा। इसके अलावा 128 करोड़ रुपए की लागत से विशाला जंक्शन से उजाला जंक्शन के बीच 5.28 किलोमीटर तक चार मार्गीय लंबाई के रास्ते को छह मार्गीय बनाकर एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। अहमदाबाद में 110 करोड़ की लागत से सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर इस्कॉन फ्लायओवर से साणंद फ्लायओवर के बीच तीन एलिवेटेड फ्लायओवर का निर्माण किया जाएगा। मंत्री मोदी ने संवाददाताओं को बताया कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में गुजरात में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए 3760.64 करोड़ का वार्षिक प्लान मंजूर किया है। इसमें 2511.10 करोड़ रास्तों के निर्माण के लिए एवं नए ब्रिजों के निर्माण के लिए हैं, जबकि 1249.54 करोड़ रुपए प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए मंजूर किए गए हैं। इन रास्तों के ऊपर पडऩे वाली नदियों, रेलवे ब्रिजों के ऊपर ब्रिज और आरओबी का निर्माण किया जाएगा। जिससे गुजरात को फाटक मुक्त राज्य बनाया जा सके। राज्य में 6 महीनों में 33 जिलों में 12200 करोड़ रुपए की लागत से मार्ग निर्माण के कार्य का शिलान्यास व लोकार्पण के कार्य प्रगति पर हैं। भारत सरकार ने डीपीआर कंसल्टेंट की भी नियुक्ति की है।

जामनगर-कालावड हाईवे बनेगा चार मार्गीय

मंत्री मोदी ने कहा कि 250 करोड़ की लागत से जामनगर-कालावड नेशनल हाईवे 927-डी को चार मार्गीय बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी जमीन संपादन की प्रक्रिया और फोरेस्ट डिर्पाटमेंट से मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 450 करोड़ रुपए के खर्च भिलोडा-शामलाजी नेशनल हाईवे 168-जी को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। जिस पर नए छोटे पुल और भिलोडा बायपास बनाया जाएगा। आहवा-सापूतारा नेशनल हाईवे 953 मार्ग को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। 257 करोड़ के खर्च से महुवा से अमरेली के बीच बाघडा तक 50.48 किलोमीटर तक के रास्ते को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। 451.50 करोड़ के खर्च से बाघडा अमरेली तक का 50.48 किलोमीटर मार्ग 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

