Ahmedabad: मानसून की पहली बारिश में जगह-जगह भरा पानी

अहमदाबादPublished: Jun 26, 2023 10:48:45 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Ahmedabad, Water logging, Monsoon

Ahmedabad: मानसून की पहली बारिश में जगह-जगह भरा पानी, मनपा के दावों की खुली पोल

Ahmedabad: Water logging in some parts of city अहमदाबाद शहर में सोमवार को हुई मानसून की पहली बारिश के कारण जगह-जगह पानी भर गया। मनपा के कंट्रोलरूम में इसकी एक के बाद एक शिकायतें पहुंचीं। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो शहर में औसतन एक इंच भी बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद भी शहर में कई जगह जलमग्न हो गए। कई जगह जमीन धंस गई। हालांकि शहर के मक्तमपुरा और सरखेज क्षेत्र में सुबह छह बजे से लेकर शाम चार बजे तक 45 मिलीमीटर पानी बरसा।