Ahmedabad: हर 2 मिनट 24 सेकण्ड पर एक अहमदाबादी का रक्तदान

Ahmedabad is much ahead of other cities of India in blood donation रक्तदान के मामले में देश भर में अहमदाबाद के नाम अनूठे रेकार्ड दर्ज हैं। देश की कुल आबादी के आधार पर होने वाले 0.9 फीसदी रक्तदान (बीडीपी) के मुकाबले अहमदाबाद में रक्तदान का प्रतिशत 3.8 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग चार गुना अधिक है। रक्तदाता शतकवीरों के मामले में भी अहमदाबाद विश्व में अव्वल शहर है।

हर 2.24 मिनट में शहर का एक नागरिक रक्तदान करता है। पिछले 60 वर्ष की बात की जाए तो अहमदाबाद में 56.65 लाख रक्त यूनिट एकत्र की जा चुकी हैं।

अहमदाबाद रेड क्रॉॅस एक वर्ष में 2.27 लाख रक्त यूनिट संग्रह करता है। प्रतिदिन यहां 6 रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं वहीं हर 4 घंटे में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है।

अहमदाबाद रेड क्रॉॅस के चेयरमैन और सेंचुरियन ब्लड डोनर क्लब के संस्थापक मुकेश पटेल ने बताया कि वर्ष 1963 में अहमदाबाद में शुरू की गई रक्तदान की गतिविधियों के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। तब 400 यूनिट ब्लड से शुरुआत की गई थी।

1962 में भारत -चीन युद्ध में सेना के जवानों की मदद के लिए यह अभियान शुरु किया गया था।