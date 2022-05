Ahna private doctors strike : अहमदाबाद में दूसरे दिन भी रही निजी चिकित्सकों की हड़ताल

रक्तदान शिविर में एकत्र किया 108 यूनिट रक्त

अहमदाबाद Published: May 15, 2022 09:06:36 pm

अहमदाबाद. Form C and Building Use (BU) Permission फॉर्म सी एवं बिल्डिंग यूज (बीयू) परमिशन के नियमों से कथित रूप से होने वाले अन्याय के विरोध में private doctors strike निजी चिकित्सकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। चिकित्सकों ने रविवार को blood donation camp रक्तदान कैंप का आयोजन किया, जिसमें 108 यूनित रक्त एकत्र किया।

Ahmedabad Hospital and Nursing Home Association (Ahna) अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन (आहना) की ओर से इन मुद्दों को लेकर शनिवार को भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

Dr. Bharat Gadhvi, President of Ahna आहना के अध्यक्ष डॉ. भरत गढ़वी ने बताया कि सोमवार को विविध मुद्दों पर Ahmedabad Municipal Administration अहमदाबाद महानगरपालिका प्रशासन के साथ संभवत: बैठक होगी, जिसमें कुछ मुद्दों के हल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शहर में लगभग 1700 निजी अस्पताल हैं, इनमें से 400 से अधिक अस्पतालों को नियमों के कारण काफी परेशानी हो रही है। उनके अनुसार वह दिन दूर नहीं है जब शहर के अन्य 500 अस्पतालों Hospitals को इस तरह की दिक्कतों से रू-ब-रू होना पड़ेगा।

इस तरह के नियमों से हो वाली परेशानी के कारण दो दिन विरोध प्रदर्शन किया गया। Ahmedabad Medical Association (AMA) अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) की ओर से भी हड़ताल का समर्थन किया गया। डॉ. गढवी ने बताया कि emergency cases इमरजेंसी मामलों को छोडकऱ शहर के all private hospitals सभी निजी अस्पतालों का कामकाज बंद रहा। strike हड़ताल के मुद्दे पर एकजुट हुए चिकित्सकों ने रविवार को blood donation रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को 108 unit blood यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

