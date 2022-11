Gujarat: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा बोले, 'आप' का कोई जनाधार नहीं कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से’

Alok Sharma, Congress Spokesperson, AAP, BJP

Alok Sharma says: AAP has no base, Congress is in direct fight with BJP उदय पटेल/ओम प्रकाश शर्मा गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रथम चरण की 89 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कांग्रेस ने 43 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। राज्य भर में चुनावी माहौल गरमा गया है। इस चुनावी गहमागहमी के बीच पत्रिका ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से कई मुद्दों पर बातचीत की। पेश है इस बातचीत के कुछ अंश: