Gujarat: अमित शाह बोले, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना देश के लिए ऐतिहासिक

Amit Shah. Election, Droupadi Murmu. president , historic

अहमदाबाद Published: July 23, 2022 10:30:34 pm

Amit Shah says Election of Droupadi Murmu as president historic केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी संथाल समुदाय के एक व्यक्ति का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना लोकतंत्र की भव्य जीत है।

गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) में कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण अवसर पर शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक की जीत सामान्य बात है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति बनना-श्रीमति द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू-देश की आजादी के 75वें वर्ष में ऐतिहासिक है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह जीत उन सभी लोगों को जवाब है जो सिर्फ आदिवासी लोगों के सशक्तिकरण की सिर्फ बातें तो करते हैं, लेकिन समाज को बांटने का काम भी करते हैं। सिर्फ बातों से नहीं बल्कि इस प्रकार के कार्यों से आदिवासी सशक्तिकरण होता है।

शाह के मुताबिक किसी भी जाति-पांति की विचारधारा से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार कार्य कर रही है। उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए उम्मीदवार चयन में हमेशा एक नई चेष्टा और प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मिसाइल मैन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब और दलित समाज के रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया और अब आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी गई हैं।

अमित शाह बोले, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना देश के लिए ऐतिहासिक

गुजरात की जनता से तिरंगा फहराने की अपील शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'हर घर तिरंगा’अभियान के तहत सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे गुजरात की जनता से अपील करते हैं कि राज्य में कोई घर, ऑफिस या परिसर ऐसा न हो जहां तिरंगा न लहराए। गरीब, अमीर, सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहरा कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तिरंगा इ-कॉमर्स वेबसाइट, पोस्ट ऑफिस सहित हर जगह आसानी से तिरंगा उपलब्ध हो सकेगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें