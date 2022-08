Amul: अमूल ने फिर बढ़ाए दूध के दाम, प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी

अहमदाबाद Published: August 16, 2022 11:11:07 pm

Amul increases price of Milk by Rs 2 per litre महंगाई के बोझ तले दबे आम लोगों को महंगाई की एक और मार का सामना करना पड़ेगा। अमूल ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा की है। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) की ओर से कहा गया कि नई कीमत बुधवार से लागू होगी। गुजरात के बाजारों में अमूल गोल्ड, ताजा व शक्ति ब्रांड में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।

गुजरात और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड के प्रति 500 मिलीलीटर की कीमत 31 रुपए, अमूल शक्ति की 28 और अमूल ताजा की 25 रुपए होगी।

अमूल ब्रांड के नाम से दूध और दूध उत्पादों के विपणनकर्ता जीसीएमएमएफ ने गुजरात और सौराष्ट्र के साथ-साथ, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल, मुंबई एवं भारत की उन जगहों पर जहां अमूल अपने फ्रेश मिल्क का विपणन करता हैं वहां के बाजारों में दूध की कीमतों में रु.2 प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला किया है।

अमूल के मुताबिक यह मूल्य वृद्धि दूध उत्पादन खर्च एवं संचालन की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अकेले पशु आहार की लागत लगभग 20त्न तक बढ़ गई है। लागत खर्च को ध्यान में रखते हुए अमूल ने किसानों की दूध खरीद की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8-9त्न की वृद्धि की है। अमूल दूध की खरीद पर भुगतान किए गए हर एक रुपए में से लगभग 80 पैसे किसानों को लौटाए जाते हैं।

