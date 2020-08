ARIIA Ranking: सरकारी विश्वविद्यालयों में आणंद कृषि विवि को चौथी, जीटीयू को पांचवीं रैंक

ARIIA, GTU, AAU, Gujarat, Atal Ranking of Institute on innovation, Gujarat, Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievement (ARIIA) उपराष्ट्रपति एम.वैंकैया नायडू ने जारी की रैंकिंग