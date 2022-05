Dental Museum in Vadodara वडोदरा में है एशिया का पहला निजी दांत संग्रहालय

अहमदाबाद Published: May 10, 2022 09:28:33 pm

राजेश भटनागर Dental Museum in Vadodara अहमदाबाद Ahmedabad . दुनिया के कई देशों Countries में दांत संग्रहालय (डेन्टल म्यूजियम) Dental Museum in Vadodara है। देश India में 350 डेंटल कालेज Dental College हैं लेकिन कहीं भी स्थायी तौर पर संग्रह या प्रदर्शनी नहीं है। हालांकि गुजरात Gujarat के वडोदरा Vadodaa में एशिया Asia का पहला निजी दांत संग्रहालय Private Dental Museum में है। लोगों को दांतों के महत्व और देखभाल के बारे में जागरुकता फैलाने के वडोदरा Vadodara दंत चिकित्सक डॉ. योगेश चंदाराणा ने छह वर्ष पहले यह संग्रहालय Museum स्थापित किया।

डॉ. चंदाराणा ने बताया कि 1975 में गुजरात Gujarat में अहमदाबाद Ahmedabad के एकमात्र सरकारी Government डेंटल Dental कालेज College से उन्होंने बीडीएस BDS परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2006 में अमरीका America की यात्रा के दौरान हाऊस आन द राक्स संग्रहालय Museum देखा। इसमें एक व्यक्ति ने दुनियाभर से घूम कर अलग-अलग चीजों का संग्रह कर रखा था। इसे देखकर विचार आया कि दांत को लेकर भी कुछ ऐसा ही किया जाए। वैसे तो 1975 से ही दांत संबंधी चीजों का संग्रह Collection किया था। हालांकि 2016 में देश का पहला निजी डेंटल संग्रहालय स्थापित किया। तब से 6 साल में 30 हजार लोग इसे देख चुके हैं। इनमें 20 हजार से ज्यादा स्कूली बच्चों और करीब 10 हजार अन्य लोग शामिल हैं।



Dental Museum in Vadodara अमरीका, रूस, यूरोप, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पेरिस, चीन, समेत करीब 40 देशों में घूमकर डॉ. चंदाराणा वहां से टूथ ब्रश Tooth Brush , टूथ पाउडर Tooth Powder , टूथ पेस्ट Tooth Paste और दांतों Dental सबंधी सिक्के Coins एकत्र कर लाए। भारत के विभिन्न राज्यों States में घूमकर उन्होंने ऐसा ही किया। यहां पर एशिया Asia के दांत संबंधी 1500 डाक टिकट Postal Stamp का बेजोड़ संग्रह भी है। इसके अलावा दांत संबंधी पेंटिंग Panting , जबड़े, दांतों के मॉडल का संग्रह भी है। संग्रहालय Museum में 500 से अधिक टूथ ब्रश ooth Brush समेत दुनियाभर की कुल 4200 चीजें रखी हैं।



Dental Museum in Vadodara संग्रहालय में विशेष तौर पर बच्चों के लिए ओरल हेल्थ एक्सप्रेस मूविंग ट्रेन Oral Health Express Moving Train है। दांतों की देखभाल के लिए पांच गोल्डन नियम Five Golden Rule हैं। इनका पालन करने से दांतों को नुकसान कम होता है। संग्रहालय Museum में आने वालों को इनके बारे में भी जानकारी Information भी दी जाती है।



Dental Museum in Vadodara डॉ चंदाराणा ने बताया कि तंबाकू Tobacco व इससे संबंधित उत्पादों से दूर रहना चाहिए। इनसे फायदे के मुकाबले 10 गुना अधिक नुकसान होता है। कोरोना Corona के चलते जितनी मौतें हुई, उनसे अधिक मौतें दुनियाभर में रोजाना तंबाकू Tobacco व इससे संबंधित उत्पादों का उपयोग करने से होती हैं।

वडोदरा में एशिया का पहला निजी दांत संग्रहालय।

