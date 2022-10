Ahmedabad: केजरीवाल को खाना खिलाने वाला ऑटो चालक निकला मोदी का फैन

अहमदाबाद Updated: September 30, 2022 10:41:32 pm

Ahmedabad. गुजरात में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे राजनीतिक दांव-पेच भी तेज होते जा रहे हैं। इसकी एक वानगी शुक्रवार को अहमदाबाद में एईएस मैदान पर आयोजित अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण समारोह में देखने को मिली। 12 सितंबर को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाकर घाटलोडिया के केकेनगर स्थित दंताणीनगर में घर ले जाकर भोजन कराने वाले ऑटो चालक विक्रम दंताणी आज केसरिया रंग में रंगे नजर आए। वे अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण कार्यक्रम में केसरिया खेस धारण कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे थे। मीडियाकर्मियों के पूछने पर कहा कि वे तो बचपन से ही मोदी के फैन हैं। जब से वोट देना शुरू किया है, तब से उन्हीं को वोट दे रहे हैं।

केजरीवाल को बुलाकर खाना खिलाने पर कहा कि यह तो उनकी ऑटो रिक्शा यूनियन की बैठक में हुई चर्चा और निर्णय के चलते उन्होंने किया था। भरी सभा में घर आकर भोजन के लिए आमंत्रण दिया था। उन्हें नहीं पता था कि केजरीवाल उसे स्वीकार लेंगे। जब उन्होंने स्वीकार लिया तो उन्हें घर लाकर भोजन कराया और भेज दिया। वे आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। वैसे भी गुजरात की परंपरा रही है कि अतिथियों का आदर सत्कार किया जाए। इसके अलावा उनकी केजरीवाल से कोई चर्चा नहीं हुई।

‘आप’की सफाई, दंताणी पार्टी कार्यकर्ता नहीं

विक्रम दंताणी के बदले स्वरूप की बात सामने आने पर आप के गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया ने बयान जारी कर कहा कि विक्रम दंताणी कभी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता थे ही नहीं। 12 सितंबर को भाजपा नेताओं ने ही कहा था कि ये ऑटो चालक तो आप का ही कार्यकर्ता होगा। आज खुद भाजपा नेता उसे लेकर पीएम के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। कांग्रेस ने आप और बीजेपी पर साधा निशाना

गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने भी इस मामले में चुटकी ली। ट्वीट कर कहा कि दोनों ही पार्टियां मिलकर गुजरात की जनता को छल रही हैं। इस घटना उनके छल की सच्चाई को उजागर कर दिया है। पढ़ना जारी रखे

