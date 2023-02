Gujarat: क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एफएसएल की स्वायत्ता जरूरी

अहमदाबादPublished: Feb 02, 2023 11:16:35 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Autonomy of FSL is necessary to strengthen criminal justice system राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आपराधिक न्यायिक प्रणाली) को मजबूत बनाने के लिए फोरेंसिंक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की संपूर्ण स्वायत्ता जरूरी है।