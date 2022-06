Gujarat: बीफार्म-डीफार्म में प्रवेश के लिए 14 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

अहमदाबाद Published: June 13, 2022 09:15:34 pm

Ahmedabad. व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) ने सोमवार को बेचलर ऑफ फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम (बीफार्म, डीफार्म) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू की घोषणा की है। १२वीं विज्ञान संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी मंगलवार १४ जून से २४ जुलाई तक इन दोनों ही कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वर्ष बीफार्म कोर्स में5828 और डीफार्म कोर्स में 693 सीटों सहित कुल 7544 सीटें उपलब्ध हैं। बीते साल भी इतनी ही सीटें उपलब्ध थीं, जिसमें से ७०४१ विद्यार्थियों ने प्रवेश कन्फर्म कराया था। जिन विद्यार्थियों ने गुजकैट २०२२, नीट २०२२ और जेईई मेन्स २०२२ परीक्षा दी है या देने वाले हैं वही प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। दस्तावेज की जांच कराने के लिए कहीं जाना नहीं है। एसीपीसी के तहत दो अगस्त को गुजकैट आधारित प्रोविजनल मेरिट जारी की जाएगी। 8 अगस्त को फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। १८ अगस्त को पहले चरण के प्रवेश जारी किए जाएंगे। २८ अगस्त से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थी प्रवेश पत्र से कर सकेंगे पंजीकरण

एसीपीसी के अनुसार सीबीएसई, आईएससीई, एनआईओएस व अन्य बोर्ड के परीक्षार्थी जिनका 12वीं विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। वह अपने 12वीं विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे।

जीयू: बीएससी में प्रवेश के लिए 15 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद. गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध साइंस कॉलेजों में बेचलर ऑफ साइंस (बीएससी) और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब १४ हजार सीटों पर प्रवेश के लिए क्विक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएससी प्रवेश समिति के अनुसार दो से तीन दिनों में फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जीएसईबी की ओर से 12वीं साइंस संकाय के परिणाम की सीडी समिति को मिल चुकी है। हालांकि पेमेन्ट की प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिसमें पेमेन्ट भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही चुकाना होगा। पढ़ना जारी रखे

