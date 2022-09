बहुचराजी मुख्य मंदिर का शिखर होगा 56 फीट ऊंचा, नए सिरे से होगा विकास

Bahucharaji temple complex will develop on the lines of Ambaji -अंबाजी की तर्ज पर होगा मंदिर परिसर व आसपास का विकास, मंदिर ट्रस्ट-डेवलपमेंट ऑफ टैंपल कमेटी की बैठक में निर्णय

अहमदाबाद Updated: September 06, 2022 09:50:52 pm

महेसाणा/अहमदाबाद. महेसाणा जिले की बेचराजी तहसील में स्थित शक्तिपीठ मां बहुचराजी मंदिर के मुख्य मंदिर के शिखर को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्य शिखर का नए सिरे से विकास करने का निर्णय किया गया है। नए शिखर की ऊंचाई 56 फीट रखी जाएगी। शक्तिपीठ बहुचराजी मंदिर ट्रस्ट की डेवलपमेंट ऑफ टैंप कमेटी की बैठक में यह अहम निर्णय किया गया। ट्रस्ट की इस बैठक में निर्णय हुआ कि बहुचराजी मंदिर परिसर का भी नए सिरे से विकास किया जाएगा। जिसके तहत मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला, भोजनशाला, मानसरोवर तालाब और परिसर के आसपास के इलाके का विकास अंबाजी मंदिर परिसर की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार होगा, जिसे बनाने और उसके अनुरूप विकास कार्य करने की मंजूरी भी ट्रस्ट की इस बैठक में दी गई है। मंदिर परिसर में स्थित अन्य छोटे-बड़े मंदिरों का भी विकास किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर स्थित किला की दीवार को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। उसे हैरिटेज लुक दिया जाएगा। पास में स्थित बधेलिया तालाब का भी विकास किया जाएगा। प्रसाद के लिए अलग-अलग केटेगरी और बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी। माताजी को अर्पित की जाने वाली साड़ी भक्तों को प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। जिला कलक्टर उदित अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ट्रस्टी बलवंत सिंह राजपूत, शारदाबेन पटेल, यज्ञेशभाई दवे, किरीट पटेल व अन्य ट्रस्टी उपस्थित रहे।

बहुचराजी मुख्य मंदिर का शिखर होगा 56 फीट ऊंचा, नए सिरे से होगा विकास

ए श्रेणी में शामिल होगा मंदिर, ऑनलाइन होंगे दर्शन

ट्रस्ट की बैठक में निर्णय किया गया कि बहुचराजी मंदिर को बी श्रेणी की जगह सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर की तरह ए श्रेणी में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। मां के देश दुनिया में फैले भक्तों को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सुबह-शाम होने वाली मंदिर की आरती का ऑनलाइन लाइव प्रसारण किया जाएगा। मंदिर परिसर में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि भक्तों को उस पर भी दर्शनों का लाभ मिल सके। बुजुर्गों,दिव्यांगों को दर्शन में प्राथमिकता

ट्रस्ट की बैठक में निर्णय किया गया कि दर्शन को आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को दर्शन करने में प्राथमिकता दी जाएगी। लिफ्ट और व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। ब्राह्मणों के मानद वेतन में होगा इजाफा

ट्रस्ट की बैठक में मंदिर की यज्ञशाला तथा नवचंडी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के मानद वेतन में भी इजाफा करने का निर्णय किया गया है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें