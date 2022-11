Gujarat election 2022: गुजरात में कांग्रेस और आप के बीच दूसरे नंबर की लड़ाई: नरोत्तम मिश्रा

अहमदाबादPublished: Nov 28, 2022 11:54:32 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Battle of No..2 between Congress and AAP in Gujarat: Narottam Mishra गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान को अब दो दिन बाकी है। ऐसे में भाजपा के आला नेताओं ने यहां डेरा डाला हुआ है। भाजपा गुजरात में न सिर्फ फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है बल्कि रेकॉर्ड सीटें जीतने की बात भी कर रही है। भाजपा नेताओं के बगावती तेवर, आम आदमी पार्टी की एंट्री और कांग्रेस के दावों के बीच यह सब कैसे यह संभव होगा, उस पर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा से पत्रिका संवाददाता उदय पटेल/नगेन्द्र सिंह की बातचीत के कुछ अंश।



सवाल: कांग्रेस और आप कह रही है उनकी सरकार बन रही है। भाजपा रेकॉर्ड सीटें जीतने का दावा कर रही है। आखिर सरकार बनाएगा कौन?

जवाब: चुनाव से पहले अधिकांश राजनीतिक दल यही बोलते हैं, लेकिन पिछला ट्रेंड भी देखा जाता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब का चुनाव देखिए तो बंगाल में कांग्रेस की शून्य सीटें आईं। उत्तरप्रदेश में दो ही सीटें आ सकी और पंजाब में बनी सरकार चली गई। क्या कारण है कि जहां कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पार्टी दोबारा नहीं आती। ऐसा भाजपा क्या करती है कि वह लगातार जीतती है। गुजरात में 27 साल से और मध्यप्रदेश में 17 साल से भाजपा है। कांग्रेस हमें अपशब्द कहने वाले और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। जबकि भाजपा और पीएम नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है। कोई कल्पना कर सकता था कि एयर स्ट्राइक होगी। जो कश्मीर मांगता था, आज उसकी हालत क्या है, यह सबको पता है। गुजरात में सरकार फिर भाजपा की बनेगी।



सवाल: आप उत्तर गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में कई दिनों से हैं पिछले चुनाव में भाजपा 9 में से दो ही सीटें जीत सकी थी। इस बार प्रत्याशी चयन में भारी विरोध भी है। क्या कहेंगे आप?



जवाब: मैं बीते कई दिनों से बनासकांठा के कई इलाकों में गया हूं। इस बार दो नहीं पूरी की पूरी नौ सीटें भाजपा जीतेगी। लोग प्रत्याशी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देख रहे हंैं। लोग भाजपा और कमल को देख रहे हैं। बागी नेताओं के तो सिम्बल तक लोगों को पता नहीं हैं। रही बगावत की बात, तो परिवार बढ़ता है तो एक-दो कार्यकर्ता बागी होते ही हैं। वैसे देखना तो यह चाहिए कि भगदड़ कांग्रेस में मची है। उनके कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक तक अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं।



सवाल: अब तो भाजपा के पूर्व नेता तक कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है?



जवाब: गुजरात ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ का आलम है। 37 विधायक गुजरात में तो मध्यप्रदेश में 38 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी है। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। लोग विकास चाहते हैं। सभी जानते हैं कि भाजपा का मूल उद्देश्य विकास है। मध्यप्रदेश और गुजरात दोनों ही में विकास लोगों को दिख रहा है। इसलिए वे भाजपा से जुड़ रहे हैं।



सवाल: कांग्रेस प्रत्याशी का बयान है कि अजमेर में महादेव हैं, सोमनाथ में अल्लाह है, क्या कहेंगे?



जवाब: कांग्रेस के नेता ऐसी बातें जानबूझ कर करते हैं। फिर भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। कांग्रेस के नेता हमेशा चुनाव के समय ही ऐसे बयान देते हैं। दरअसल, तुष्टिकरण की राजनीति करना ही इनका मुख्य काम है। वे इसी में रहते हैं कि वे कैसे अल्पसंख्यक का वोट पा लें और उसके लिए ही ऐसे बयान देते रहते हैं।



सवाल: भाजपा की लड़ाई किससे है? ‘आप’ भी यहां मैदान में है?



जवाब: इस चुनाव में भाजपा तो कब की आगे निकल गई है। ये चुनाव तो दो नंबर की लड़ाई के लिए है, जिसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आप दोनों ही अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी दहाई के अंकों पर भी पहुंच पाएगी। सही नतीजा 8 दिसंबर को आएगा।