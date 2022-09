Gujarat: बीई में प्रवेश का पहला चरण: 21962 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित

BE admission in Gujarat: 21962 Students Get admission in Round 1 सरकारी अनुदानित कॉलेज में 4197 सीटें अभी भी खाली, 29419 सीटें खाली, सिर्फ सात कॉलेजों की शतप्रतिशत सीटें भरीं, 8 सितंबर तक फीस भरकर प्रवेश को कराना होगा कन्फर्म

अहमदाबाद Published: September 01, 2022 09:44:05 pm

Ahmedabad. व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) ने गुरुवार को बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) पाठ्यक्रम में पहले चरण के प्रवेश आवंटित कर दिए। पहले चरण में 21962 विद्यार्थियों को उनकी मेरिट और उनकी पसंद के आधार पर कॉलेज आवंटित किए गए हैं। इसके बाद भी राज्य में बीई कोर्स की 29419 सीटें खाली रह गई हैं। प्रबंधन कोटे की और निजी कॉलेजों की अन्य सीटें इसमें शामिल नहीं हैं। एसीपीसी के अनुसार इस वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए 29014 विद्यार्थियों को मेरिट में शामिल किया गया है। इसमें से भी 24229 विद्यार्थियों ने ही पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए चॉइस फिलिंग की थी। उनकी मेरिट और उनकी चॉइस के आधार पर गुरुवार को इन विद्यार्थियों में से 21962 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित की गई है। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित की गई है उन्हें 1-8 सितंबर तक अपनी लॉग इन आईडी से वेबसाइट पर लॉग इन करके प्रवेश को कन्फर्म करना होगा और जरूरी फीस भरकर प्रवेश पक्का करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रवेश रद्द हो जाएगा।

5 कॉलेज को नहीं मिला एक भी विद्यार्थी

एसीपीसी के अनुसार पहले चरण के प्रवेश आवंटित करने के बाद की स्थिति के तहत राज्य की 130 कॉलेजों में से सिर्फ सात कॉलेजों की ही शतप्रतिशत सीटें भरी हंै। जबकि 50 कॉलेजों को 50 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी मिले हैं। 77 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें 50 फीसदी से कम विद्यार्थी मिले हैं। पांच कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्हें पहले चरण में एक भी विद्यार्थी नहीं मिल सका है। 19 सरकारी और अनुदानित कॉलेजों की कुल 11411 सीटों में से 7214 सीटों पर पहले चरण में प्रवेश आवंटित किया गया है। यानि अभी भी इन कॉलेजों में 4197 सीटें खाली हैं। जबकि 111 निजी कॉलेजों की प्रबंधन कोटे की सीटों को छोड़ 38810 सीटों में से 14748 सीटों पर प्रवेश आवंटित किए गए हैं। 24 हजार से ज्यादा सीटें निजी कॉलेजों में खाली हैं। मिकैनिकल, सिविल ब्रांच में सबसे ज्यादा सीटें रहीं खाली

एसीपीसी के अनुसार पहले चरण के प्रवेश आवंटित करने के बाद की स्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा 5991 सीटें मिकैनिकल ब्रांच में खाली हैं। ब्रांच में उपलब्ध 7205 सीटों में से 1214 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जिसके चलते 5991 सीटें खाली रही हैं। सिविल ब्रांच में उपलब्ध 6250 सीटों में से1136 को प्रवेश दिया जिसके चलते 5114 सीटें सिविल ब्रांच में खाली रही हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3579 सीटें और कंप्यूटर में 2824 सीटें खाली हैं। आईटी में 2144 सीटें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1532, कैमिकल में 1253, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ईसी) में 1055 सीटें खाली हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंजीनियरिंग में 1013 सीटें रिक्त हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं मशीन लर्निंग ब्रांच की सभी 170 सीटें भर गई हैं। पढ़ना जारी रखे

