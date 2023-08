Gujarat: बीई के दूसरे चरण में 19957 को प्रवेश, 34151 सीटें खाली

अहमदाबाद Aug 01, 2023

BE admission second round allotment, 19957 students get admission -प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को 6 अगस्त तक फीस भरकर प्रवेश करना होगा कन्फर्म

