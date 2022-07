अंगोला में सूरत के हीरा तराशने वाले व्यापारियों के लिए बेहतर अवसर

better opportunity in angola for polished diamond traders -अंगोला की भारतीय राजदूत ने सीएम पटेल से भेंटकर के दौरान की चर्चा

Published: July 05, 2022

Ahmedabad. मध्य अफ्रीकी देश अंगोला की हीरा खदानों में पाए जाने वाले हीरों को पॉलिश करने के लिए गुजरात की डायमंड सिटी सूरत भेजा जाता है। इस क्षेत्र में तो व्यवसाय के अवसर हैं हीं सूरत के हीरा व्यापारियों के लिए अंगोंला में भी इससे जुड़ा अपना व्यवसाय शुरू करने की भी अपार संभावनाएं हैं। ऐसा किए जाने पर हीरों को पॉलिश करने से जुड़े व्यापारियों के कार्य में मूल्यवद्र्धन होगा। अंगोला की भारतीय राजदूत प्रतिभा पारकर ने मंगलवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। पारकर ने कहा कि वे अपनी गुजरात यात्रा के दौरान सूरत का भी दौरा करेंगी और इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के लिए हीरा तराशने वाले व्यापारियों से सलाह भी लेंगी। इस पर चर्चा भी करेंगीं। सीएम भूपेन्द्र पटेल ने जरूरी हर सहयोग देने की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने कृषि और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में व्यापार से जुडऩे के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में भी चर्चा की। अंगोला हर वर्ष वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर सहभागी बनता है।

घाना के राजदूत ने जताई सिस्टर स्टेट संबंध की संभावनाएं

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ पश्चिम अफ्रीकी देश घाना गणराज्य के भारतीय उच्चायुक्त सुंगध राजाराम ने भी मंगलवार को गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने बताया कि गुजरात घाना के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। घाना में बड़ी संख्या में गुजराती समुदाय के लोग स्थायी हैं। दोनों राज्यों के बीच सिस्टर स्टेट रिलेशन की भी संभावनाएं हैं। घाना के भारतीय उच्चायुक्त ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फ़ॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के सहयोग से घाना विश्वविद्यालय में फ़ॉरेंसिक विज्ञान विभाग की स्थापना करने की भूमिका भी प्रस्तुत की। बैठक में फार्मास्युटिकल्स, हेल्थ केयर, शिक्षा और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गुजरात और घाना के साथ मिलकर आगे बढऩे की संभावना पर फलदायी चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहायता देने की तैयारी दर्शाई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राज कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोशी तथा उद्योग आयुक्त राहुल गुप्ता उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे

