Bhagwant Mann: पंजाब के मंत्री को हटाने पर बोले केजरीवाल, सब कुछ मंजूर लेकिन भ्रष्टाचार नहीं

अहमदाबाद Published: May 24, 2022 11:11:31 pm

Bhagwant Mann removed his minister, Kejriwal says no corruption at all आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत माता से गद्दारी मंजूर नहीं है। सब कुछ मंजूर है, लेकिन भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है और पंजाब के सीएम भगवंत मान के फैसले पर गर्व है।

केजरीवाल के मुताबिक मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब 2015 में उनकी सरकार बनी थी, तब उन्होंने अपने खाद्य मंत्री के खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया था। मान के इस फैसले से पंजाब के लोग बहुत खुश हैं और विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुताबिक देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में अपने लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले रही है।

उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी ईमानदारी, देशभक्ति और एक सुनहरा भारत बनाने की नई शुरुआत है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है।



परिवर्तन यात्रा में गुजरात के हर जाति धर्म के लोग जुड़ रहे अहमदाबाद. आम आदमी पार्टी की प्रदेश ईकाई के वरिष्ठ नेता इशुदान गढ़वी ने कहा कि की लगातार 10 दिनों से चल रही परिवर्तन यात्रा गुजरात में नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ रही है। इस परिवर्तन यात्रा में गुजरात के सभी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी समाज के हर हिस्से के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ रही है। इस वजह से इस बार गुजरात की राजनीति में हर कोई आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहकर आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। पढ़ना जारी रखे

