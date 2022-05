Gujarat: गुजरात में इन तीन जगहों पर भी 68.94 करोड़ से होगा अदालत इमारतों का निर्माण

गुजरात में कोर्ट की इमारतों को नई व आधुनिक बनाने की दिशा में एक और कदम

अहमदाबाद Published: May 19, 2022 10:09:08 pm

अहमदाबाद. Gujarat गुजरात के bhavnagar भावनगर में 51.94 करोड़ के खर्च से जिला court अदालत की नई building इमारत बनाई जाएगी। इसके अलावा भावनगर जिले की Umrala उमराला तहसील और Ahmedabad अहमदाबाद जिले की Sanand साणंद तहसील में भी 17 करोड़ की लागत से तहसील अदालतों का निर्माण किया जाएगा। उमराला में नई इमारत के लिए 82564000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह साणंद तहसील कोर्ट की नई इमारत और अन्य सुविधाओं के लिए 87200000

Revenue and Law Minister Rajendra Trivedi राजस्व एवं कानून मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी के अनुसार राज्य में अदालत की इमारतों को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने की दिशा में सरकार की ओर से एक और कदम बढ़ाया गया है। राज्य की और तीन अदालतों की इमारतों का निर्माण किया जाएगा। इसमें भावनगर में आधुनिक एवं नई इमारत में कोर्ट रूम, Separate bar room for men and women महिला पुरुषों के लिए अलग-अलग बार रूम, लाइब्रेरी, जजिस लाइब्रेरी, गार्डन समेत सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। 51.94 करोड़ के खर्च इस अदालत की इमारत का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राशि मंजूर हो गई है। इसके अलावा साणंद और उमराला में बनने वाली तहसील अदालतों में भी इस तरह की सुविधाएं होंगी। मंत्री त्रिवेदी के अनुसार उमराला में नई इमारत के लिए 82564000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह साणंद तहसील कोर्ट की नई इमारत और अन्य सुविधाओं के लिए 87200000

