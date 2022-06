Kashmiri pandits: केजरीवाल ने कहा, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम भाजपा सरकार

BJP govt, security, Kashmiri Pandits, Arvind Kejriwal, AAP

BJP govt not able to give security to Kashmiri Pandits, Says Arvind Kejriwal कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विशाल जन-आक्रोश रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 साल में दो बार ऐसे मौके आए, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों ही बार कश्मीर में भाजपा का शासन था। इसका मतलब यह कि भाजपा से कश्मीर नहीं संभलता है।