पाटीदार हूं इसलिए मेरे खिलाफ साजिश रच रही है भाजपा: इटालिया

अहमदाबाद Updated: October 14, 2022 09:32:46 pm

राजकोट/अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अपशब्द कहकर सुर्खियों में चल रहे आम आदमी पार्टी (आप) के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि वे पाटीदार हैं इसलिए भाजपा उनके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रच रही है। उन्होंने भाजपा पर पाटीदार विरोधी होने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी के विरुद्ध अपशब्द कहने वाला एक वीडियो वायरल होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी नोटिस पर गुरुवार को आयोग में हाजिर हुए इटालिया को पुलिस ने बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया था। कुछ समय बाद छोड़ दिया। उसके बाद इटालिया शुक्रवार सुबह दिल्ली से राजकोट लौटे थे। उन्होंने खोडलधाम मंदिर पहुंचकर मां खोडल के दर्शन किए।

सालों पुराने वीडियो वायरल कर रही भाजपा

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा है। इसे देख बीजेपी के लोग पिछले कई दिनों से हर दिन नए-नए और 2-10 साल पुराने वीडियो ढूंढ कर उसे वायरल कर रहे हैं। गुजरात में जब लोग पूछते हैं कि 27 साल का हिसाब दिखाओ तो बीजेपी कहती है कि हिसाब नहीं दिखाया जा सकता आप वीडियो देखें और वोट करें। 10 साल पुरानी चीज को 2022 में नहीं लाना चाहिए। गुजरात भाजपा के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए भाजपा यह सब कर रही है, क्योंकि चुनाव आ गया है। महिलाओं का करते हैं सम्मान

इटालिया ने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम कानून में विश्वास करते हैं। सोशियल मीडिया के माध्यम से मैंने ट्विटर पर देखा की मेरे खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, जो अभी तक मुझे मिला नहीं है। इसलिए मैं अपनी कानूनी टीम के मार्गदर्शन के साथ आयोग में उपस्थित होने पहुंचा था। वहां आयोग की चेयरपर्सन मैडम ने मुझसे धमकी वाली भाषा में बात की, सीधे पुलिस को बुलाकर मुझे थाने भेज दिया। इटालिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरा वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन जब वह गैस सिलेंडर लेकर सडक़ पर विरोध करते थे, उन्हें वह वीडियो पोस्ट करना चाहिए। आप के संस्कार दर्शाते हैं ये शब्द: व्यास

गुजरात प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता यमल व्यास ने कहा कि आप ने जिस व्यक्ति (गोपाल इटालिया) को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वह व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग करता है, उससे संतुष्ट न होकर अब वह पीएम के साथ उनकी बुजुर्ग 100 वर्षीय मां के विरुद्ध भी अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को सुनना भी हमारे लिए शर्मनाक है। यह आम आदमी पार्टी के संस्कार को दर्शाता है। व्यास ने कहा कि इस मामले में इटालिया के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। गुजरात की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। पढ़ना जारी रखे

