-30 को संसदीय बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेंगे

गुजरात विधानसभा चुनाव: 27 से तीन दिन पार्टी कार्यकर्ताओं साथ बैठक करेंगे भाजपा के निरीक्षक

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पूरी तैयारी में जुटी है। पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर की तैयारी और जनता के मूड को भांपने के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक 27 अक्टूबर से तीन दिन तक जिलों के दौरे पर रहेंगे। नववर्ष को लेकर बैठकें करेंगे और इस दौरान चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे।

गुजरात प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता यमल व्यास ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी निरीक्षकों की टीम हर जिले में जाकर वहां के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों, जिले के पदाधिकारियों, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और मंडल स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। उनका फीडबैक लेगी, उनके विचार सुनेगी। इतना ही नहीं जिलों से जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लडऩे के लिए इच्छा जताई है या फिर जो उम्मीदवारी करना चाहते हैं उनसे भी मुलाकात कर उनका भी पक्ष सुनेगी। निरीक्षकों की टीम अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर को क्षेत्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपेगी। उम्मीदवारों का चयन करते समय इस रिपोर्ट पर भी संसदीय बोर्ड विचार करेगा।

