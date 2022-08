Video News भाजपा से मिला मुख्यमंत्री पद का ऑफर, आप को तोड़ो, केस भी वापस: मनीष सिसोदिया

BJP offered me CM's post if I break AAP, says Manish Sisodia दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिसोदिया ने एयरपोर्ट और संवाददाता सम्मेलन में कही बात

अहमदाबाद Published: August 22, 2022 11:03:46 pm

Ahmedabad. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री manish sisodia के घर पर दी गई सीबीआई दबिश के बाद शुरू हुई सियासत की गरमाहट सोमवार को गुजरात भी पहुंच गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे सिसोदिया ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर और फिर संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला है। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें संदेश भेजकर पेशकश की जा रही है कि ‘आपके खिलाफ सीबीआई, ईडी के मामले वापस ले लिए जाएंगे और अगर आप आम आदमी पार्टी को तोड़ते हैं, तो आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।’ सिसोदिया ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव देने वाली भाजपा को उनका जवाब है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का उनका कोई सपना नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके राजनीतिक गुरु हैं। उनकी दूरदृष्टि के कारण ही आज दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में महान कार्य हुए हैं। सिसोदिया ने इससे पहले इस संबंध में एक ट्वीट भी किया था। जिसमें उन्होने यह बात कहने के साथ खुद को महाराणा प्रताप का वशंज और राजपूत बताते हुए लिखा कि सर कटा लेंगे लेकिन...झुंकेंगे नहीं। उनके खिलाफ सारे केस झूंठे हैं। उन्होंने कहा कि वे सीएम बनने के लिए राजनीति में नहीं आए बल्कि उनका सपना है कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले।

Video News भाजपा से मिला मुख्यमंत्री पद का ऑफर, आप को तोड़ो, केस भी वापस: मनीष सिसोदिया



Manish Sisodia की ओर से सोमवार सुबह किए गए सीएम पद के ऑफर वाले ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ‘इसका मतलब सीबीआई, ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है? यह रेड केवल दिल्ली में ‘आप’ की सरकार गिराने के लिए की गई? जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया।’ दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि ‘दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल।’ रेड ‘आप’ की सरकार गिराने के लिए की गई: केजरीवालManish Sisodia की ओर से सोमवार सुबह किए गए सीएम पद के ऑफर वाले ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ‘इसका मतलब सीबीआई, ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है? यह रेड केवल दिल्ली में ‘आप’ की सरकार गिराने के लिए की गई? जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया।’ दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि ‘दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल।’ सिसोदिया को देना चाहिए भारत रत्न

केजरीवाल ने अहमदाबाद में कहा कि दिल्ली के शिक्षामंत्री Manish Sisodia को तो भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने चंद सालों में ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। ऐसा काम अन्य पार्टियां 70 साल में भी नहीं कर पाई। ऐसे व्यक्ति के यहां सीबीआई रेड करवा दी। जबकि उन्हें तो बुलाकर उनसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के बारे में पूछना चाहिए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें