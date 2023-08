Ahmedabad: विकासशील देशों की शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरा है भारत: चिनॉय

Book “World Upside Down,” by Ambassador Sujan Chinoy launched at AMA India has emerged as a powerful voice of the developing countries मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीड एंड एनालिसिस नई दिल्ली के महानिदेशक व जापान के पूर्व राजदूत सुजन चिनॉय ने कहा कि अब भारत सिर्फ एक बाइस्टैण्डर नहीं बल्कि वैश्विक परिणाम को आकार देने वाला देश है। सोमवार को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) में आयोजित एक समारोह में चिनॉय की पुस्तक वर्ल्ड अपसाइड डाउन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक की प्रस्तावना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है। इस अवसर पर चिनॉय ने पिछले नौ वर्षों में बेहतरीन नेतृत्व के तहत भारत के एक ब़ड़ी शक्ति के रूप में उभरने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल साउथ व विकासशील देशों के शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरा है। भारत की जी 20 की अध्यक्षता से इसका पता चल रहा है। भारत ने अपनी सार्वभौमिकता को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं। चीन के खिलाफ क्षेत्रीय अखंडता व पाकिस्तान सहित आतंकवाद के खिळाफ जीरो टोलरेन्स नीति दिखाई है।