देश में हर आठ मिनट में स्तन कैंसर ले लेता है एक महिला की जान

अ+ अ- अहमदाबादPublished: Nov 11, 2022 10:51:59 pm Submitted by: Omprakash Sharma

कैंसर की महिला मरीजों में से हर चौथी महिला है ब्रेस्ट कैंसर से पीडि़त

देश में हर आठ मिनट में स्तन कैंसर ले लेता है एक महिला की जान

अहमदाबाद. विश्व में हर वर्ष 90 हजार महिलाओं की मौत breast cancer ब्रेस्ट (स्तन) कैंसर से हो जाती है। देश की बात करें तो स्तन कैंसर हर आठ मिनट में एक महिला की जान ले लेता है। कैंसर की कुल महिला मरीजों में से हर चौथी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है।

Conference of Breast Imagine Society of India (BISI) in Ahmedabad अहमदाबाद में ब्रेस्ट इमेजिन सोसायटी ऑफ इंडिया (बीआईएसआई) की नौवीं कॉन्फ्रेंस की संयोजक सचिव डॉ. नेहा शाह ने यह कहा। यह कॉन्फ्रेंस शहर के स्टर्लिंग हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित की जा रही है। डॉ. नेहा शाह के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ रहे मामले चिंता जनक हैं और अब तो गर्भाशय मुख के मामलों को भी ब्रेस्ट कैंसर ने पीछे छोड़ दिया है। देश में हर आठ मिनट में एक महिला की इससे मौत हो रही है। महिलाओं में यह सबसे सामान्य कैंसर बनता जा रहा है। इनमें भी 80 फीसदी मामले अस्पतालों तक तब पहुंचते हैं जब काफी देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते यह बीमारी डिटेक्ट हो जाए तो पूरी तरह से उपचार संभव है। आधुनिक जमाने में ऐसे कई साधन उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से छोटे से छोटे ट्यूमर को डिटेक्ट किया जा सकता है। कुछ सतर्कता रखी जाए तो महिलाएं भी खुद जांच कर इस बीमारी को पहचान सकती हैं।

महिलाओं को सलाह के तौर पर कहा कि 40 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को कम से कम हर वर्ष मेमोग्राफी जैसी जांच करा लेनी चाहिए। पचास वर्ष के बाद प्रति वर्ष दो मेमोग्राफी कराने की सलाह दी।

युवा महिलाओं में भी बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर

स्टर्लिंग अस्पातल के प्रबंध निदेशक डॉ. सिमरदीप गिल के अनुसार हकीकत यह है कि युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार रेडियोलॉजिस्ट एवं इमेजिंग विशेषज्ञ समय रहते कैंसरको डिटेक्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से लगभग 300 चिकित्सकों ने भाग लिया। इस दौरान ब्रेस्ट कैंसर के उपचार को लेकर चिकित्सकों ने अनुभव बांटे। पढ़ना जारी रखे