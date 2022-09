Gujarat: पाटिल ने कहा, गुजरात विधानसभा के चुनाव नवम्बर अंत तक पूरे हो जाएंगे

C R Paatil, Gujarat, elections, November end, BJP

अहमदाबाद Published: September 26, 2022 10:18:42 pm

C R Paatil says, Gujarat elections may be completed by November end केन्द्रीय निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बीच गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने विधानभा चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

सोमवार को आणंद जिला पेज समिति व आणंद के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नवम्बर के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव पूरे हो जाएंगे। गत 2012 और 2017 में 12 दिसम्बर को चुनाव था। उनका मानना है कि इस बार हो सकता है कि 10-12 दिन पहले चुनाव हो सकते हैं। उन्हें किसी ने यह बात कही नहीं है और उनकी किसी से बात भी नहीं हुई है। साथ ही उन्हें चुनावों की तारीखों के ऐलान करने का अधिकार नहीं है।

Gujarat: पाटिल ने कहा, गुजरात विधानसभा के चुनाव नवम्बर अंत तक पूरे हो जाएंगे

भाजपा प्रत्येक उम्मीदवारों का बायोडाटा आलाकमान को भेजेगी उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पूरी लगन से काम करें और इस बात की चिंता न करें कि किसे टिकट मिलेगा। निरीक्षकों के समक्ष कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार का बायोडाटा आलाकमान को भेजा जाएगा। उम्मीदवार तय करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उम्मीदवार तय करना उनका का काम नहीं है। पार्टी के नेताओं में हर समाज को एक साथ रखकर उम्मीदवार की क्षमता का निर्धारण करने की क्षमता है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें