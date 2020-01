Ahmedabad News : सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं : रूपाणी

CAA not to take away citizenship : Rupani

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani said in Sarsa of Anand District Gujarat

सीएम ने कहा : भारतीय सनातन संस्कृति ने हमेशा विश्व को अपना परिवार मानकर समग्र मानवजाति के कल्याण के लिए निरंतर किए प्रयास

संत अविचलदास की साधु दीक्षा के स्वर्ण जयंती महोत्सव व धर्म सम्मेलन में प्रेरणा पुंज पुस्तक का विमोचन