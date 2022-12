Gujarat election 2022: दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थमा, मध्य व उत्तर गुजरात की 93 सीटों पर 5 को वोटिंग

अहमदाबादPublished: Dec 03, 2022 11:15:32 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Campaigning For 2nd Phase Of Gujarat Election Ends, Voting On December 5 गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसके लिए शनिवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया।

उत्तर व मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है। इनमें मध्य गुजरात की 61 व उत्तर गुजरात की 32 सीटें शामिल हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तीनों राजनीतिक दलों ने जोर लगाया। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी दलों के नेता व कार्यकर्ता घर-घर दस्तक देंगे।

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तीनों ही पार्टियों-भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रचार के दौरान काफी जोर लगाया। भाजपा और कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशियों ने अपने-अपने इलाके में रोड शो आयोजित किए।

भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के सीएम व स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने तीन-तीन जनसभाएं कीं वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने रोड शो किया।

कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व शक्ति सिंह गोहिल व पूर्व सांसद व बीते जमाने के क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने चुनावी जनसभाएं कीं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया।

आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चार जनसभाएं की। सीएम पद के चेहरे इसुदान गढ़वी ने भी चार जगहों पर रोड शो व सभाएं कीं। आप के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इलाटिला ने भी तीन जगहों पर रोड शो किया।

इससे पहले भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह व कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी सभाएं कीं।

