Gujarat election 2022: गुजरात में प्रथम चरण के मतदान के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार

अहमदाबादPublished: Nov 28, 2022 11:52:44 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

election Campaign, first phase, voting, Gujarat, end

Campaigning for first phase of voting in Gujarat will end today गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। एक दिसम्बर को सौराष्ट्र-कच्छ के 12 और दक्षिण गुजरात के 7 जिलों सहित राज्य के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान होगा। प्रथम चरण में 718 पुरुष और 70 महिला समेत 788 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

पहले चरण में 2.39 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 1.24 करोड़ पुरुष और 1.15 करोड़ महिला और 497 थर्ड जेण्डर के मतदाता शामिल हैं। वहीं 3331 शहरी मतदान स्थलों पर 9014 मतदान केन्द्र हैं। जबकि 11071 ग्रामीण मतदान स्थलों पर 16,416 मतदान केन्द्र हैं।

जिन 19 जिलों में मतदान होने हैं उनमें सौराष्ट्र-कच्छ के 12 जिले-भावनगर, राजकोट, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बोटाद, मोरबी व कच्छ शामिल हैं वहीं दक्षिण गुजरात के 7 जिले-सूरत, वलसाड, भरूच, नवसारी, तापी, नर्मदा व डांग शामिल हैं।

ये नेता कर चुके हैं रैलियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा नेता सी.आर. पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पर्यवेक्षक अशोक गेहलोत, कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा समेत कई नेता रैलियां कर चुके हैं। पढ़ना जारी रखे