Gujarat: गांधीनगर के दशेला गांव में तालाब में गिरी कार, डूबने से चार की मौत, एक लापता

अहमदाबादPublished: Sep 19, 2023 09:45:58 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Car fell into the pond in Gandhinagar, four died -राजस्थान के उदयपुर में तीन दिन पहले घूमने गए पांच मित्रों के घर लौटते समय हुआ हादसा-पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार को किया ट्रैस, दमकल की टीम ने चार के शव निकाले

